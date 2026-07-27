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bani.md logobani
27 Iulie 2026, 12:06
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Vasile Șaramet a preluat temporar conducerea MoldATSA

Întreprinderea de Stat pentru Utilizarea Spațiului Aerian și Deservirea Traficului Aerian „MOLDATSA” are un nou administrator interimar.

Vasile Șaramet a preluat temporar conducerea MoldATSA.
Vasile Șaramet a preluat temporar conducerea MoldATSA.

Agenția Proprietății Publice (APP) anunță că funcția va fi exercitată, pentru o perioadă de tranziție, de Vasile Șaramet, fost conducător al Autorității Aeronautice Civile, transmite bani.md.

Schimbarea survine după încetarea mandatului lui Dumitru Vangheli, în urma suspendării activității manageriale și aprobării de către Consiliul de administrație a cererii sale de demisie.

Potrivit APP, Consiliul de administrație al întreprinderii a decis ca Vasile Șaramet să asigure interimatul funcției de administrator până la organizarea unui concurs pentru ocuparea postului.

Noul administrator interimar a fost prezentat astăzi colectivului MoldATSA de către directorul general adjunct al Agenției Proprietății Publice, Ion Ciumac.

MoldATSA este întreprinderea de stat responsabilă de utilizarea spațiului aerian al Republicii Moldova și de deservirea traficului aerian, având un rol esențial în gestionarea și siguranța navigației aeriene.

Sursă
bani.md logobani
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