Vasile Costiuc acuză mușamalizarea unui caz de contrabandă cu alcool. Reacția Poliției.

Deputatul Vasile Costiuc a acuzat autoritățile că încearcă să ascundă cazul de contrabandă cu alcool etilic.

Potrivit lui, ancheta a fost supusă unor intervenții, iar marfa, anterior confiscată, a fost returnată după presiuni asupra anchetei.

Poliția respinge acuzațiile și afirmă că informațiile prezentate public de deputat sunt eronate și fără suport probator, scrie tvrmoldova.md.

Potrivit Poliției, cazul camionului încărcat cu alcool etilic a avut loc la începutul lunii iunie și a fost comunicat public anterior pe pagina oficială a instituției.

„Autovehiculul a fost contractat de polițiști în cadrul unei măsuri speciale de investigație, autorizatǎ conform legii, în scopul documentării activității infracționale prin achiziție de control. În cadrul măsurilor procesuale planificate, autovehiculul a părăsit teritoriul Inspectoratului de Poliție Centru, la data de 3 iulie, conform planului de documentare”, explică Poliția.

Cantitatea de alcool etilic ridicată a fost depozitată la o companie specializată, iar probele prelevate au fost transmise pentru efectuarea expertizelor necesare stabilirii concentrației. Investigațiile în acest caz continuă, precizează Poliția.

Reacția vine după ce deputatul Vasile Costiuc a afirmat, într-o postare pe rețelele sociale, că autocamionul cu aproximativ 20 de mii de litri de alcool etilic ar fi fost eliberat în urma unor ingerințe și a lansat acuzații privind presupuse acte de corupție și influență asupra anchetei.

Poliția respinge aceste afirmații, calificându-le drept „lipsite de suport probator" și susține că acestea „sunt de natură să inducă în eroare opinia publică".

„Reiterăm apelul către deputatul care a lansat aceste acuzații- să utilizeze mecanismele legale de solicitare a informațiilor de la instituțiile abilitate și să nu se folosească de statutul său pentru a răspândi informații neverificate, care nu corespund unei asemenea funcții în stat și care pot afecta buna desfășurare a anchetei”, subliniază instituția.