Vârsta medie a autobuzelor pe rutele interraionale este de 22 de ani

Autobuzele care circulă pe rutele interraionale din Republica Moldova au, în medie, 22 de ani de exploatare. În ultimii cinci ani, transportatorii au fost amendați în peste 1.000 de cazuri pentru încălcarea regulilor de transport.

Anul trecut au avut loc 125 de accidente rutiere cu implicarea transportului public, în urma cărora au murit opt persoane și 170 au fost rănite, scrie ipn.md.

Agenția Națională pentru Transport Auto (ANTA) precizează că în Republica Moldova activează 921 de rute regulate interraionale, pe care se efectuează 2.582 de curse. Cea mai mare parte a rețelei naționale este concentrată în municipiul Chișinău — 681 de rute și 2.008 curse regulate.

Instituția menționează că distribuția rutelor diferă în funcție de raioane. După capitală urmează Ialoveni — 392, Criuleni — 231, Anenii Noi — 166, Orhei — 149, Călărași — 111, Strășeni — 108 și Hâncești — 96. La coada listei se află Călmățui cu 14 curse autorizate, regiunea transnistreană — 15, Grigoriopol — 17, Leova — 17 și Vulcănești — 17.

De asemenea, ANTA precizează că 134 de localități din Republica Moldova, cu o populație totală de aproximativ 16.000 de persoane, nu sunt deservite de rute regulate de transport public. Situația este monitorizată permanent, iar baza de date este actualizată periodic.

În perioada 2020–2025 inspectorii ANTA au efectuat 587 de controale în birourile operatorilor de transport auto de pasageri. Ca rezultat, au fost întocmite aproximativ 1.200 de procese-verbale de contravenție împotriva operatorilor rutelor interraionale. Cele mai frecvente încălcări sunt plecarea curselor la ore diferite față de cele prevăzute în grafic; admiterea autobuzelor fără documente autorizative sau fără inspecție tehnică valabilă; abaterea de la rutele aprobate; îmbarcarea și debarcarea pasagerilor în afara stațiilor; neemiterea biletelor și transportarea pasagerilor peste capacitatea permisă.

Accidente și încălcări cu implicarea transportului public

În același timp, Inspectoratul Național de Siguranță Publică constată că numărul accidentelor cu implicarea transportului public a crescut de la 108 în 2024 la 125 în 2025. Totodată, numărul persoanelor decedate aproape s-a triplat — de la trei la opt, iar numărul răniților a scăzut de la 197 la 170.

Datele arată că majoritatea accidentelor au avut loc cu implicarea autobuzelor și troleibuzelor — 108 cazuri, în urma cărora au murit patru persoane și 140 au fost rănite. În 17 accidente au fost implicate microbuze de rută, în care au murit patru persoane și alte 30 au fost rănite.

Instituția precizează că din toate accidentele de anul trecut, 87 au fost provocate chiar de șoferii transportului public. Cauzele principale sunt viteza neadecvată condițiilor rutiere și meteorologice, precum și încălcarea regulilor de transportare a pasagerilor.

Pe lângă măsurile de control desfășurate de ANTA, poliția a efectuat 401 controale complexe și tematice ale întreprinderilor de transport, 1.068 de inspecții ale autobuzelor înainte de curse și după revenirea în garaj, a organizat 564 de instruiri pentru șoferi și a întocmit 157 de procese-verbale de contravenție.