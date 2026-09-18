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18 Septembrie 2026, 11:10
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Vameșii de la Tudora au depistat într-un automobil un ascunziș cu peste 10.000 de mărfuri

Peste 10.000 de articole pentru pescuit și 106 articole de îmbrăcăminte au fost depistate în timpul controlului vamal. Acestea erau ascunse într-un spațiu special amenajat în podeaua automobilului și sub bancheta din spate.

Vameșii de la Tudora au depistat într-un automobil un ascunziș cu peste 10.000 de mărfuri.
Vameșii de la Tudora au depistat într-un automobil un ascunziș cu peste 10.000 de mărfuri.

Potrivit informațiilor, că bunurile cu caracter comercial nu au fost declarate.

Marfa nedeclarată a fost depistată la postul vamal „Tudora”, la intrarea în Republica Moldova, în timpul verificării unui automobil Citroën C4 Picasso. Controlul a fost efectuat de angajații Serviciului Vamal, împreună cu grupa chinologică și polițiștii de frontieră.

La volan se afla un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 37 de ani. Acesta a declarat o serie de bunuri pentru vămuire, însă în urma controlului specializat au fost depistate și bunuri care lipseau din declarație.

În special, într-un spațiu special amenajat în podeaua automobilului și sub bancheta din spate au fost găsite 106 articole de îmbrăcăminte cu însemnele uneia dintre mărcile comerciale și peste 10.000 de produse pentru pescuit.

Bunurile nedeclarate au fost ridicate. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Vameșii de la Tudora au depistat într-un automobil un ascunziș cu peste 10.000 de mărfuri

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