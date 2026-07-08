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customs
8 Iulie 2026, 15:49
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Valută străină nedeclarată și anabolizante, depistate în cadrul controlului vamal la Aeroport

Cazurile au fost documentate de angajații postului vamal al Aeroportului Internațional Chișinău, împreună cu Poliția de Frontieră, în urma verificării bagajelor pasagerilor și a trimiterilor poștale internaționale.

Valută străină nedeclarată și anabolizante, depistate în cadrul controlului vamal la Aeroport.
Valută străină nedeclarată și anabolizante, depistate în cadrul controlului vamal la Aeroport.

Primul caz a fost descoperit în timpul verificării bagajelor pasagerilor cursei Chișinău – Bruxelles. În bagajul de mână al unui cetățean străin în vârstă de 36 de ani au fost găsiți 10.000 de dolari și 10.000 de euro, care nu au fost declarați autorității vamale conform procedurii stabilite, transmite customs.gov.md.

În al doilea caz, un colet în tranzit, expediat de o persoană fizică din Ucraina către o persoană fizică din Georgia, a fost supusă controlului fizic. Ca urmare, au fost depistate produse farmaceutice declarate incorect – 37 de fiole, presupuse a face parte din categoria steroizilor anabolizanți. Astfel de produse sunt interzise pentru expedierea prin corespondența internațională.

Ca urmare, fondurile bănești și produsele au fost confiscate și urmează să fie supuse confiscării. Angajații Serviciului Vamal desfășoară măsurile necesare pentru tragerea la răspundere administrativă a persoanelor implicate.

Sursă
customs
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