29 Iunie 2026, 12:41
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Val de căldură extremă în sudul R. Moldova: Se așteaptă temperaturi de până la +41°C
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică, valabilă în perioada 30 iunie – 1 iulie.
Pe 30 iunie vor fi în vigoare Codurile galben, Portocaliu și Roșu de pericol meteorologic. La 1 iulie, avertizarea va fi redusă la Cod Galben.
Cod Galben: Temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33…+35°C.
Cod Portocaliu: Temperatura maximă a aerului va atinge valori de +36…+38°C.
Cod Roșu: Temperatura maximă a aerului va atinge valori de +39…+41°C.
Temperaturile minime pe timpul nopții nu vor coborî sub 20 °C.