Val de căldură extremă în sudul R. Moldova: Se așteaptă temperaturi de până la +41°C.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică, valabilă în perioada 30 iunie – 1 iulie.

Pe 30 iunie vor fi în vigoare Codurile galben, Portocaliu și Roșu de pericol meteorologic. La 1 iulie, avertizarea va fi redusă la Cod Galben.

Cod Galben: Temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33…+35°C.

Cod Portocaliu: Temperatura maximă a aerului va atinge valori de +36…+38°C.

Cod Roșu: Temperatura maximă a aerului va atinge valori de +39…+41°C.

Temperaturile minime pe timpul nopții nu vor coborî sub 20 °C.