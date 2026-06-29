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29 Iunie 2026, 12:41
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Val de căldură extremă în sudul R. Moldova: Se așteaptă temperaturi de până la +41°C

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică, valabilă în perioada 30 iunie – 1 iulie.

Val de căldură extremă în sudul R. Moldova: Se așteaptă temperaturi de până la +41°C.
Val de căldură extremă în sudul R. Moldova: Se așteaptă temperaturi de până la +41°C.

Pe 30 iunie vor fi în vigoare Codurile galben, Portocaliu și Roșu de pericol meteorologic. La 1 iulie, avertizarea va fi redusă la Cod Galben.

Cod Galben: Temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33…+35°C.

Cod Portocaliu: Temperatura maximă a aerului va atinge valori de +36…+38°C.

Cod Roșu: Temperatura maximă a aerului va atinge valori de +39…+41°C.

Temperaturile minime pe timpul nopții nu vor coborî sub 20 °C.

Val de căldură extremă în sudul R. Moldova: Se așteaptă temperaturi de până la +41°C

Val de căldură extremă în sudul R. Moldova: Se așteaptă temperaturi de până la +41°C

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