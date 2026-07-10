Văduva unui medic decedat din cauza COVID-19 s-a adresat public fostului ministru al Sănătății.

Soția medicului urolog Alexandru Grec, decedat după infectarea cu COVID-19, s-a adresat public Alei Nemerenco.

O femeie susține că până în prezent nu a primit un răspuns privind motivul pentru care familiei sale nu i-a fost acordată compensația prevăzută în legătură cu decesul medicului în timpul exercitării atribuțiilor profesionale.

Medicul-urolog Alexandru Grec, născut în 1960, s-a infectat cu coronavirus după ce a acordat asistență medicală unui pacient. La câteva zile, pacientului i s-a confirmat COVID-19, apoi s-a îmbolnăvit și medicul, iar ulterior s-au infectat și alți membri ai familiei. Ulterior, medicul a decedat.

În sesizare se menționează că în timpul pandemiei a fost în vigoare un ordin privind acordarea unei compensații unice în valoare de 100.000 de lei familiilor lucrătorilor medicali decedați din cauza COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Totuși, după cum susține văduva, familiei i s-a plătit doar indemnizația prevăzută pentru lucrătorul medical care a trecut prin boală, explicându-li-se că medicul nu a lucrat în așa-numita „zonă roșie”.

„Este oare medicul care s-a infectat salvând pacientul mai puțin demn de protecție doar pentru că nu a lucrat în „zona roșie”?”, se întreabă femeia.

De asemenea, ea afirmă că anterior a cerut să fie primită personal de Ala Nemerenco, însă întâlnirea nu a avut loc. Potrivit ei, sesizarea a fost redirecționată la locul de muncă al soțului, unde problema nu a fost rezolvată.

În sesizarea sa, văduva îl întreabă pe fostul ministru de ce, ocupând această funcție, nu a clarificat situația familiei medicului care, după cum spune ea, s-a infectat la locul de muncă și a murit îndeplinindu-și datoria profesională.

Femeia subliniază că nu cere milă, ci dreptate și un răspuns cinstit.

De asemenea, ea a declarat că respectă faptul că statul a acordat rapid ajutor familiilor polițiștilor decedați în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, însă consideră că lucrătorii medicali care au murit după infectarea cu COVID-19 în timpul acordării asistenței pacienților merită același tratament.

Potrivit văduvei, soțul ei era invalid de gradul III, dar, în ciuda stării de sănătate, a continuat să lucreze alături de colegi în cea mai dificilă perioadă a pandemiei și nu a refuzat să ajute pacienții, conștientizând toate riscurile.