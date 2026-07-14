theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
noi.md logonoi
14 Iulie 2026, 07:36
11 610
Copiază linkul
Link copiat

Vadim Ceban: Introducerea taxei pe carbon în Moldova va afecta costul produselor

„În Moldova va fi introdusă o taxă pe emisiile de carbon, și de asta nu vom scăpa”, a declarat președintele Consiliului de Administrație al SA „Moldovagaz”, Vadim Ceban.

Vadim Ceban: Introducerea taxei pe carbon în Moldova va crește costul produselor.
Vadim Ceban: Introducerea taxei pe carbon în Moldova va crește costul produselor.

El a menționat că această problemă este în prezent discutată, iar introducerea unei taxe pe emisiile de carbon va afecta costul produselor, scrie noi.md.

Vadim Ceban a atras atenția că un mecanism similar funcționează deja în Uniunea Europeană, unde se aplică așa-numita taxă pe carbon, o taxă percepută pentru conținutul de carbon din combustibil, de obicei în sectoarele transporturilor și energetic.

Potrivit lui, acest mecanism se aplică și în cazul energiei electrice produse în țări din afara Uniunii Europene.

Șeful Moldovagaz a subliniat că mai rămân multe întrebări care necesită o planificare foarte clară. „Dar până acum nu găsesc răspuns în documentele guvernamentale pe care le citesc”, a menționat Vadim Ceban.

Sursă
noi.md logonoi
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici