Vadim Ceban: Introducerea taxei pe carbon în Moldova va afecta costul produselor

„În Moldova va fi introdusă o taxă pe emisiile de carbon, și de asta nu vom scăpa”, a declarat președintele Consiliului de Administrație al SA „Moldovagaz”, Vadim Ceban.

El a menționat că această problemă este în prezent discutată, iar introducerea unei taxe pe emisiile de carbon va afecta costul produselor, scrie noi.md.

Vadim Ceban a atras atenția că un mecanism similar funcționează deja în Uniunea Europeană, unde se aplică așa-numita taxă pe carbon, o taxă percepută pentru conținutul de carbon din combustibil, de obicei în sectoarele transporturilor și energetic.

Potrivit lui, acest mecanism se aplică și în cazul energiei electrice produse în țări din afara Uniunii Europene.

Șeful Moldovagaz a subliniat că mai rămân multe întrebări care necesită o planificare foarte clară. „Dar până acum nu găsesc răspuns în documentele guvernamentale pe care le citesc”, a menționat Vadim Ceban.