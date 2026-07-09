Vadim Ceban: Datoriile istorice s-au acumulat ca urmare a întârzierilor la plată din partea consumatorilor.

Datoriile istorice față de Gazprom s-au acumulat din cauza practicii de amânare a plăților pentru căldură, când consumatorii achitau abia după încheierea sezonului de încălzire, a declarat șeful Moldovagaz, Vadim Ceban.

Compania Termoelectrica achiziționează în prezent gaz natural de pe bursă, unde plata se face în avans; prin urmare, în contextul lipsei fondurilor circulante, este greu de acordat consumatorilor eșalonarea plăților pentru încălzire, pentru a le reduce povara financiară în sezonul de încălzire, transmite noi.md.

Această opinie a fost exprimată de președintele Consiliului de Administrație al SA Moldovagaz, Vadim Ceban. Comentând posibilitatea de a eșalona o parte din plata pentru încălzire pentru consumatori în perioada de primăvară și vară, pentru a reduce povara în sezonul de încălzire și a asigura eșalonarea plăților, el a menționat că această metodă a dus la un moment dat la acumularea de datorii față de „Gazprom”.

„Printre altele, din cauza faptului că consumatorii nu au plătit în acea perioadă, politica tarifară, combinată cu restanțele la plăți, a dus la acumularea datoriilor de către fostul furnizor de energie termică din Chișinău, Termocom, față de Moldovagaz, iar Moldovagaz, la rîndul său, a acumulat datorii față de Gazprom. Acesta este tocmai unul dintre modurile în care s-au acumulat aceste datorii, modul în care s-au format”, a declarat Vadim Ceban.

El a menționat că, în prezent, compania Termoelectrica (fosta Termocom) achiziționează gaze naturale de pe bursă, iar „combustibilul albastru” nu îi este livrat în baza unui contract pe termen lung, așa cum se întâmpla anterior, deoarece, începând cu 1 aprilie 2026, marii consumatori de gaz au intrat pe bursă, iar pe piață gazul trebuie plătit în avans.

Vadim Ceban a subliniat că societatea trebuie să dispună de fonduri circulante suficiente pentru a achita livrările către furnizorul privat de gaze de pe piața liberă. Iar dacă este vorba de o eventuală amânare a plăților, aceasta nu poate depăși 30 de zile.

„Fie plata se efectuează în cursul lunii, fie la sfârșitul lunii de livrare, la data facturării. Să presupunem că plata trebuie efectuată pe data de 5 a lunii următoare lunii de livrare. Întrebarea mea este dacă compania Termoelectrica dispune de fonduri circulante suficiente pentru a plăti acestor furnizori. În asta constă toată problema”, a remarcat el.

Potrivit acestuia, dacă în lanțul de plată nu se efectuează plata din partea consumatorului, Termoelectrica se va afla în situația de neplată față de furnizorul extern sau intern de gaze. Directorul Moldovagaz a explicat că datoriile istorice s-au acumulat tocmai din cauza acestui model, cînd oamenii nu aveau bani iarna și plăteau pentru încălzire vara. Acest decalaj de numerar era transferat către Moldovagaz. În final, Moldovagaz a finanțat totul.

„Așa-numitul flux de numerar trebuie să existe. Au existat două aspecte importante. Primul este întîrzierea plăților, decalajul de numerar, iar al doilea este politica tarifară. Chiar și banii pe care îi plăteau, să zicem, vara, nu acopereau totuși întregul tarif, toate cheltuielile de furnizare”, a spus Vadim Ceban.