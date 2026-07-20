Vacanța la Vadul lui Vodă a ajuns să coste ca în străinătate: Până la 12.000 de lei pentru o săptămână.

Nu toți locuitorii Moldovei își pot permite o vacanță la mare, de aceea, în zilele toride de vară, mulți aleg Vadul lui Vodă. La doar câțiva kilometri de Capitală, plaja primește zilnic sute de turiști.

„La mare, desigur, este mai bine, dar nu toți își pot permite asta. Eu, de exemplu, lucrez două zile, vin aici două zile — când să mai apuc să merg la mare? Aici prețurile sunt foarte bune: și înghețată, și cafea există”, a povestit una dintre localnice, transmite tv8.md.

„Ca să mergi la mare, ai nevoie de bani. Dar aici ai venit, ai băut o cafea, ai cumpărat supă pentru copii și totul este bine”, a spus o altă persoană aflată în vacanță.

Mai ales pensionarii folosesc această alternativă accesibilă de odihnă. Ei spun că pensia modestă și starea sănătății nu le permit să călătorească în alte țări.

„Sunt persoană cu dizabilitate de gradul doi și primesc pensie. Cum pot, vin aici să mă odihnesc. Nu am un salariu de 120 de mii de lei pe lună ca să merg undeva în vacanță”, a povestit unul dintre localnici.

„Tinerii pot merge peste hotare, eu sunt deja în vârstă și îmi este greu. Vin aici cu nepoții, ne place”, a împărtășit o femeie.

„Aici totul este gratuit: drumul, ne odihnim gratuit, mâncarea am adus-o cu mine și atât. Ca să mergi peste hotare, trebuie mulți bani și să mergi departe”, a spus o altă persoană aflată în vacanță.

Pentru cei care vin la plajă doar câteva ore, cheltuielile rămân mici. Totuși, dacă este vorba de câteva zile de odihnă, costurile cresc semnificativ. Uneori ajung aproape la fel de mari ca prețul unei vacanțe în străinătate.

„Dacă vii aici o săptămână, mai bine mergi la mare. Oricum trebuie să mănânci, să bei, să cheltuiești pe benzină. Cred că mai bine Bulgaria sau România”, a remarcat unul dintre cei aflați în vacanță.

„Dacă există posibilitatea, cel mai bine este să mergi undeva la mare, pentru că la noi cazarea este foarte scumpă”, a spus o femeie.

„Aici este puțin mai scump: și o ceașcă de cafea, și cazarea, cum ați auzit. Și eu sunt de acord cu asta. Doar că să plătești o mie pentru intrare mi se pare prea mult, mai ales cu salariile noastre”, a povestit o persoană aflată în vacanță.

Administratorii pensiunilor susțin că prețurile sunt justificate de serviciile pe care le oferă turiștilor.

„Dacă clientul stă la noi, poate folosi gratuit piscinele — avem trei. Punem la dispoziție un foișor cu grătar, terenul, oamenii pot să se dea în leagăne”, a povestit administratorul pensiunii, Ana Grădinaru.

Pentru o ședere de șapte zile în pensiune, turiștii trebuie să plătească de la 7.000 de lei, iar prețul poate ajunge până la 12.000 de lei de persoană, în funcție de condițiile de cazare și serviciile incluse — de exemplu, mesele de trei ori pe zi sau accesul la piscine. Acest lucru este comparabil cu prețul unei vacanțe de o săptămână în unele țări europene.

De exemplu, în Grecia, doar închirierea unei camere costă în medie aproximativ 400 de euro pe săptămână, adică în jur de 8.000 de lei.