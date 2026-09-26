Universitatea Tehnică lansează un program de formare a agenților imobiliari

Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru anunță deschiderea înscrierilor la programul de formare profesională „Agent imobiliar”, desfășurat de Universitatea Tehnică prin Centrul de Educație Continuă.

Programul cuprinde aspecte de drept în domeniul imobiliar, cadastru, evaluarea bunurilor imobile, urbanism, finanțe, management și marketing, informează logos-press.md.

Scopul programului este formarea competențelor profesionale necesare pentru activitatea de intermediere și consultanță pe piața imobiliară. Printre competențele finale se numără analiza pieței, lucrul cu documentația tehnică și cadastrală, pregătirea tranzacțiilor, evaluarea opțiunilor de finanțare, marketingul și negocierile profesionale.

Amintim că, la 26 martie 2026, Parlamentul a adoptat în a doua lectură proiectul de lege care reglementează activitatea agenților imobiliari. Documentul prevede certificarea obligatorie a specialiștilor, contracte scrise cu clienții, interzicerea comisioanelor ascunse și a publicității care induce în eroare, precum și crearea unui modul corespunzător în sistemul informațional al Agenției de Geodezie, Cartografie și Cadastru.

Legea intră în vigoare în decembrie. Pentru persoanele care desfășurau deja activități de intermediere este prevăzută o perioadă de tranziție de 12 luni pentru obținerea certificatelor necesare.