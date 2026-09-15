Unii profesori din Căușeni primesc salarii de 6.000 – 7.000 de lei

Profesorii din raionul Căușeni se plâng de salariile mici și așteaptă majorarea promisă de autorități. Potrivit pedagogilor, cei care nu acumulează o normă întreagă pot avea un venit lunar de doar 6.0000–7.000 de lei.

Unii profesori sunt nevoiți să ia ore suplimentare sau să caute oportunități de reconversie profesională, scrie studio-l.online.

Elena Borzin, din satul Sălcuța, activează în domeniul educației de peste 20 de ani, inclusiv în calitate de conducătoare muzicală. Potrivit acesteia, numărul orelor de educație muzicală s-a redus. Pentru a-și extinde posibilitățile profesionale și a-și majora veniturile, ea a decis să-și continue studiile la specialitatea „psihologie”.

O situație similară a întâlnit Veronica Canțîr. De opt ani, ea predă educația plastică și educația tehnologică la liceul din localitate. În prezent, are 12 ore, iar salariul său constituie circa 6 mii de lei pe lună.

Cadrele didactice spun că, pe fundalul creșterii prețurilor la bunuri și servicii, precum și al cheltuielilor pentru utilități, devine tot mai dificil să se întrețină dintr-un asemenea salariu. Acest lucru se referă în special la cei care nu reușesc să acumuleze o normă didactică întreagă.

Șefa Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism a raionului Căușeni, Tatiana Cucu, a explicat că salariul unui cadru didactic depinde nu doar de numărul de ore. La calcularea acestuia sunt luate în considerare norma didactică, vechimea în muncă, gradul didactic și alte date prevăzute de sistemul de salarizare.

Majorarea salariilor, care inițial era planificată să fie introdusă din septembrie, nu a fost deocamdată implementată. La 19 august, Guvernul a anunțat că noua grilă de salarizare va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Potrivit planurilor autorităților, salariile de bază în domeniul educației, în ansamblu, vor crește cu aproximativ 10–15%.

Drept exemplu, Guvernul indică un salariu de bază de 12 335 de lei pentru un profesor fără grad didactic și de 15 008 lei pentru un profesor cu grad didactic II, după introducerea noii grile.

În plus, angajaților din domeniul educației cu un salariu mai mic decât 20 de mii de lei, raportat la o normă întreagă, li se prevede o plată compensatorie în valoare de 4 mii de lei.

Potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării, în anul de studii 2026–2027 activează în Moldova 32 981 de cadre didactice, inclusiv 473 de tineri specialiști.