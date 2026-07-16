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16 Iulie 2026, 17:09
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Un veteran al celui de-al Doilea Război Mondial a decedat la Bălți la vârsta de 100 de ani

În această dimineață a decedat cetățeanul de onoare al municipiului Bălți, Daniil Fiodorovici Pcela.

Un veteran al celui de-al Doilea Război Mondial a decedat la Bălți la vârsta de 100 de ani.
Un veteran al celui de-al Doilea Război Mondial a decedat la Bălți la vârsta de 100 de ani.

Daniil Fiodorovici a fost unul dintre ultimii veterani ai celui de-al Doilea Război Mondial care locuiau la Bălți. A fost înrolat pe front la vârsta de 18 ani, a luptat pe Frontul Karelian, a servit ca genist, apoi ca infanterist. A întâmpinat victoria lângă Murmansk. Pentru curajul și eroismul său a fost decorat cu medalia „Pentru victoria asupra Germaniei în Marele Război pentru Apărarea Patriei 1941–1945” și cu alte distincții de stat. În 2025 i-a fost conferit titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Bălți.

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