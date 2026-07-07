Un vas ceramic rar, descoperit la Bălceana, a ajuns la Muzeul Național de Istorie.

Trei vase ceramice din Evul Mediu Timpuriu au fost descoperite în satul Bălceana, raionul Hâncești, în timpul săpăturilor unui mormânt.

Potrivit Agenției Naționale de Arheologie, descoperirea a fost făcută toamna trecută. Persoana care a găsit artefactele l-a informat pe profesorul de istorie Vladislav Trestian, care a transmis imediat informația specialiștilor, relatează noi.md.

Reprezentanții Agenției Naționale de Arheologie au reacționat prompt, au inspectat locul descoperirii și au extras vasele. Unul dintre ele este considerat extrem de rar, chiar un exemplar unic pentru patrimoniul arheologic al Republicii Moldova.

Datorită valorii sale științifice și culturale, artefactele au fost predate Muzeului Național de Istorie a Moldovei, unde au fost restaurate și prezentate publicului în cadrul proiectului „Exponatul lunii”.

În curând, în revista Cercetări Arheologice (București) este planificată publicarea unui studiu dedicat acestei descoperiri, al cărui autor este doctorul în științe Vlad Vornic.

Agenția Națională de Arheologie subliniază că acest caz demonstrează importanța raportării rapide a descoperirilor arheologice și colaborarea dintre cetățeni, profesori, specialiști și instituțiile responsabile de protejarea patrimoniului cultural.