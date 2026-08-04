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4 August 2026, 12:02
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Un val de caniculă anormală va lovi Moldova: Temperaturile vor urca până la +38°C

Serviciul hidrometeorologic de stat al Republicii Moldova a emis un avertisment meteorologic, care va fi valabil în perioada 4–5 august.

Un val de caniculă anormală va lovi Moldova: Temperaturile vor urca până la +38°C.
Un val de caniculă anormală va lovi Moldova: Temperaturile vor urca până la +38°C.

În partea de nord a țării a fost anunțat Cod Galben de pericol meteorologic, iar temperatura va urca până la +35 de grade.

În cea mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova va fi în vigoare Codul Portocaliu de pericol meteorologic, cu temperaturi de până la +38°C.

Meteorologii îndeamnă locuitorii să țină cont de condițiile meteo, să nu facă efort excesiv în aer liber în cele mai fierbinți ore, să bea mai multă apă și, dacă este necesar, să apeleze la ajutor medical.

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