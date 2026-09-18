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noi.md logonoi
18 Septembrie 2026, 20:01
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Un val de aer rece se îndreaptă spre Moldova. Cât de mult vor scădea temperaturile

Republica Moldova va trece, în doar câteva zile, de la căldura verii la o vreme răcoroasă de toamnă.

Un val de aer rece se îndreaptă spre Moldova. Cât de mult vor scădea temperaturile.
Un val de aer rece se îndreaptă spre Moldova. Cât de mult vor scădea temperaturile.

Începând de luni, 21 septembrie, temperatura va scădea treptat, iar miercuri, 23 septembrie, în unele regiuni temperatura maximă va ajunge la 14–16 grade Celsius, transmite noi.md.

La Chișinău, în weekend se prognozează până la 24–25 de grade. Luni, temperatura va coborî până la circa 19 grade, iar marți și miercuri nu va depăși 16 grade. La începutul săptămânii sunt prognozate și ploi.

În sudul țării, la Cahul, temperatura va scădea de la 25–26 de grade în weekend la circa 23 de grade luni și la 17 grade marți și miercuri. 

În nord, la Briceni, răcirea vremii va fi și mai pronunțată. Dacă în weekend sunt așteptate până la 24–25 de grade, luni temperatura maximă va ajunge la circa 18 grade, iar marți va coborî la 14 grade. Probabilitatea de ploaie va fi de 65–70%. 

Schimbarea vremii este cauzată de trecerea unui front atmosferic rece prin regiune. Meteorologul ucrainean Vitalii Postryhan a comunicat că, după perioada de vreme caldă din 18–20 septembrie, vremea se va schimba începând cu 21 septembrie. 

„Începând cu 21 septembrie, frontul atmosferic rece al unui ciclon atlantic profund va traversa Ucraina”, a declarat Vitalii Postryhan, menționând că sunt așteptate ploi, care pot avea un efect favorabil asupra lucrărilor agricole de toamnă. 

Și în România este prognozată o răcire puternică a vremii. Șefa Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a declarat că cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate miercuri, 23 septembrie. 

„Există o probabilitate destul de mare ca la altitudini mari să cadă precipitații mixte, iar rafalele de vânt să atingă viteze de peste 70–80 km/h”, a declarat Elena Mateescu. 

Potrivit meteorologului român, răcirea vremii va fi resimțită în mod deosebit în nordul României, unde temperatura maximă poate coborî până la 14 grade Celsius.

Un val de aer rece se îndreaptă spre Moldova. Cât de mult vor scădea temperaturile

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