Un tânăr din Moldova a dispărut în Turcia: Familia cere ajutor pentru găsirea lui.

Tânărul moldovean Ion Loghin, în vârstă de 23 de ani, a dispărut la Istanbul. Rudele îl caută și cer ajutorul tuturor celor care pot avea informații despre locul în care se află.

Potrivit rudelor, pe 24 iunie Ion Loghin a plecat la Istanbul pentru a munci, la invitația unui prieten, informează stiri.md.

Familia a anunțat că, începând cu 3 iulie, acesta nu a mai putut fi contactat, telefonul fiind deconectat, iar tânărul nemaifiind activ pe rețelele de socializare.

Potrivit familiei, ultima persoană care l-a văzut și a comunicat cu Ion Login a fost un prieten. Rudele afirmă că acesta nu răspunde acum la apelurile și mesajele lor, astfel că nu au nicio informație despre locul în care se află tânărul.

Familia roagă pe toți cei care l-au văzut pe Ion Loghin sau dețin informații care ar putea ajuta la stabilirea locației sale să ia legătura cu rudele. Ultimul loc cunoscut unde se afla tânărul este Istanbul.