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30 Iulie 2026, 13:08
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Un student din Tunisia suspectat de trafic de droguri, reținut în Capitală

Un cetățean tunisian în vârstă de 22 de ani, student la una dintre universitățile din Chișinău, a fost reținut de polițiștii IP Centru, împreună cu cei ai Batalionului de patrulare și reacție operativă (BPRO).

Un student din Tunisia suspectat de trafic de droguri, reținut în Capitală.
Un student din Tunisia suspectat de trafic de droguri, reținut în Capitală.

Potrivit informațiilor, tânărul este suspectat de răspândirea drogurilor în Capitală.

Tânărul a fost reținut în flagrant, în momentul în care ascundea doze de substanță narcotică, identificată anterior drept hașiș, pe teritoriul unui cămin studențesc.

În cadrul anchetei, polițiștii au stabilit că acesta lucra în calitate de curier pentru un magazin online de vânzare a drogurilor, care își desfășura activitatea prin intermediul mesagerului Telegram.

Suspectul a fost reținut pentru continuarea acțiunilor de urmărire penală. Dacă vinovăția sa va fi dovedită, riscă privarea de libertate pe un termen cuprins între 3 și 7 ani.


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