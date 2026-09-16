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16 Septembrie 2026, 11:48
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Un șoferul nu a declarat mărfurile, iar acum riscă amendă și confiscare

Cazul a fost documentat după ce angajații postului vamal Leușeni au efectuat un control special al unui microbuz Volkswagen Transporter, care se deplasa din Italia spre Republica Moldova.

Un șoferul nu a declarat mărfurile, iar acum riscă amendă și confiscare.
Un șoferul nu a declarat mărfurile, iar acum riscă amendă și confiscare.

Potrivit informațiilor, în timpul controlului vamal, șoferul în vârstă de 38 de ani, care nu este rezident al Republicii Moldova, a indicat în declarația vamală completată că transportă bunuri personale.

Însă, în urma controlului fizic detaliat, în compartimentul de bagaje a fost depistată o cantitate semnificativă de bunuri — mult mai mare decât cea declarată inițial.

Printre bunurile depistate se numărau unelte și echipamente electrice, băuturi alcoolice, produse de igienă și alte mărfuri cu caracter comercial, care nu au fost declarate autorităților vamale.

Bunurile au fost ridicate și pot fi confiscate. Șoferul riscă, de asemenea, o sancțiune în conformitate cu alineatul (10) al articolului 287 din Codul contravențional al Republicii Moldova.

Un șoferul nu a declarat mărfurile, iar acum riscă amendă și confiscare

Un șoferul nu a declarat mărfurile, iar acum riscă amendă și confiscare

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