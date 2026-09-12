12 Septembrie 2026, 12:45
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Un șofer, la un pas de a lovi o femeie pe o trecere de pietoni din Capitală.
Un șofer, la un pas de a lovi o femeie pe o trecere de pietoni din Capitală
O femeie a evitat ca prin minune să fie lovită de un automobil în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni.
Momentul a fost surprins de camera de bord a uneia dintre mașini, după care imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare, scrie protv.md.
Incidentul s-a produs în seara zilei de ieri, 11 septembrie, în sectorul Botanica al Capitalei. În imagini se vede cum o femeie traversează strada pe trecerea de pietoni, iar un automobil a fost cât pe ce să o lovească.
Din fericire, șoferul a reacționat în ultimul moment. Coliziunea a fost evitată în ultima clipă.
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