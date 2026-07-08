Un singur candidat s-a înscris până acum la concursul pentru șefia TRM.

Un singur candidat s-a înscris până acum la concursul pentru funcția de director al Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM). Este vorba despre Dorin Scobioală, care și-a anunțat public candidatura.

Informația a fost confirmată pentru Agora de reprezentanții Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare al Companiei „Teleradio-Moldova”, informează stiri.md.

Dosarele de participare pot fi depuse până pe 10 iulie, ora 17:00. În cazul în care, până la expirarea termenului-limită, nu se vor înscrie și alți candidați, perioada de depunere a dosarelor va fi prelungită, conform regulamentului concursului.

Amintim că, după demisia lui Vladimir Țurcanu din 18 mai, Consiliul de Supraveghere al companiei publice „Teleradio-Moldova” a lansat concursul pentru funcția de director general.

Vladimir Țurcanu, numit director în decembrie 2021, și-a anunțat pe 18 mai demisia în cadrul unei conferințe de presă, în contextul scandalului izbucnit după finala Eurovision Song Contest 2026.

Controversele au apărut în urma punctajului acordat de jurații din Republica Moldova României, care a generat reacții și critici în spațiul public. Pe 22 mai, cu cinci voturi „pro” și două „împotrivă”, Consiliul de Supraveghere al TRM a luat act de demisia sa.

Până la numirea unui nou director, acesta asigură interimatul.