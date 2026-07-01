Un secretar de stat a încasat mai mult din indemnizații și daruri decât din salariu.

Familia secretarului de stat de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluță, a declarat pentru 2025 venituri importante din indemnizații achitate de CNAS și din darurile primite la nuntă și cumătrie.

Sumele depășesc salariul și diurnele obținute de oficial din funcția publică.

Potrivit declarației de avere, familia a beneficiat de peste 739.000 de lei din prestații sociale și de 46.700 de euro din donații primite la evenimentele de familie, scrie bani.md.

Potrivit documentului, Păscăluță a încasat un salariu și diurne în sumă de 549,3 mii de lei în calitate de secretar de stat. Pe lângă acestea, el a primit indemnizații pentru activitatea în consiliile de administrație ale întreprinderilor de stat: 119.000 de lei de la Aeroportul Internațional Chișinău, 100.500 de lei de la MoldATSA și 29.200 de lei de la Moldelectrica.

Familia secretarului de stat a beneficiat și de mai multe plăți din partea CNAS. Mircea Păscăluță a declarat o indemnizație paternală de 31.700 de lei, în timp ce soția sa a încasat 277.300 de lei indemnizație de maternitate, 400.300 de lei indemnizație lunară pentru creșterea copilului, precum și alte plăți sociale, inclusiv indemnizația unică la nașterea copilului și sprijin financiar. În total, indemnizațiile și prestațiile sociale declarate depășesc 739.000 de lei.

Tot în declarația de avere figurează și venituri din donații primite în cadrul unor evenimente de familie. Astfel, familia a declarat 32.400 de euro primiți la nuntă și încă 14.300 de euro în urma unei cumetrii, ceea ce înseamnă un total de 46.700 de euro.

Declarația mai arată că Mircea Păscăluță deține un apartament cu suprafața de 79,9 metri pătrați, achiziționat în 2023 pentru aproximativ 2,43 milioane de lei, un automobil Mercedes C300 fabricat în 2016 și utilizează, prin leasing, un Skoda Superb fabricat în 2018.