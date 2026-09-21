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libertatea.ro logolibertatea
21 Septembrie 2026, 13:36
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Un polițist italian a consumat intenționat cocaină înainte de a ucide un moldovean

Procuratura din Veneția a finalizat ancheta privind omorul lui Sergiu Țîrnă, cetățean moldovean în vârstă de 25 de ani, împușcat în cap în noaptea dintre 30 și 31 decembrie 2025.

Un polițist italian a consumat intenționat cocaină înainte de a ucide un moldovean.
Un polițist italian a consumat intenționat cocaină înainte de a ucide un moldovean.

Principalul suspect este fostul angajat al poliției locale Riccardo Salvagno, relatează libertatea.ro.

Salvagno, care a fost arestat la începutul anului, este acuzat de omor premeditat cu circumstanțe agravante, lipsire ilegală de libertate, sustragere a armei de serviciu și alte infracțiuni legate de traficul ilegal de arme de foc.

Potrivit anchetatorilor, înainte de răpirea moldoveanului, fostul polițist a consumat intenționat circa jumătate de gram de cocaină, pentru a-și modifica starea cognitivă înainte de comiterea infracțiunii.

În același dosar este investigat Andrea Vescovo, în vârstă de 38 de ani. Procuratura îl consideră complice la uciderea și lipsirea ilegală de libertate a lui Sergiu Țîrnă.

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