Un pod din raionul Cahul intră în reparații capitale pentru prima oară.

Podul peste râul Sălcia Mare, situat pe drumul național Vulcănești — Căușeni — Taraclia, în apropierea localității Trifeștii Noi din raionul Căușeni, va fi reparat pentru prima dată de la construcția acestuia.

Investițiile, evaluate la aproape 37 milioane de lei, sunt destinate creșterii siguranței circulației pe unul dintre drumurile naționale din sudul țării, a anunțat pe 15 iulie Administrația Națională a Drumurilor (AND), transmite zdg.md.

Lucrările trebuie finalizate în decurs de 15 luni, valoarea contractului fiind de 36,77 milioane de lei, fondurile fiind alocate din Fondul Rutier.

Potrivit instituției, lucrările de reparație sunt necesare deoarece podul, construit în anii 1972–1973, se află într-o stare tehnică nesatisfăcătoare, iar elementele sale portante sunt deteriorate. Proiectul prevede înlocuirea elementelor portante avariate, consolidarea structurii și reconstrucția drumurilor de acces.

Proiectul include lucrări complexe de reparație capitală, inclusiv demontarea căii ferate a podului și a suprastructurii existente, consolidarea stâlpilor de susținere, realizarea unor noi legături monolitice din beton armat pe stâlpi și pile, repararea și reasamblarea grinzilor, precum și lucrări de conectare a podului cu infrastructura rutieră.

În același timp, va fi reparat drumul de acces către pod - 82,85 metri. După finalizarea lucrărilor, lungimea podului va fi de 67,15 metri, lățimea aproximativ 11,80 metri, lățimea părții carosabile – 9 metri, vor fi patru treceri și două trotuare laterale protejate cu balustrade de siguranță.

Pentru asigurarea circulației transportului în timpul lucrărilor de reparație va fi organizat un drum ocolitor temporar cu o lungime de 765,7 metri. De asemenea, pentru menținerea scurgerii apei râului Salcia Mare va fi construit un pod temporar din elemente prefabricate din beton armat.