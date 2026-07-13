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rupor.md logorupor
13 Iulie 2026, 17:55
8 595
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Un pescar ucrainean a prins în Nistru un somn de peste 50 de kilograme

Un pescar ucrainean a prins în timpul pregătirilor pentru competiții, un somn de peste 50 de kilograme și aproape doi metri lungime. Cazul a avut loc la lacul de acumulare Dnestrovsk din Ucraina.

Un pescar ucrainean a prins în Nistru un somn de peste 50 de kilograme.
Un pescar ucrainean a prins în Nistru un somn de peste 50 de kilograme.

Este remarcabil faptul că peștele mare a fost scos din apă cu ajutorul unei undițe spinning relativ ușoare. Trofeul a fost obținut de pescarul Maxim Mirunenco. Știrea despre această captură a stârnit un mare interes în rândul iubitorilor pescuitului sportiv, deoarece prinderea unui pește de o asemenea greutate și dimensiune cu un echipament ușor este considerată un caz rar, scrie rupor.md.

Istoric, somnul european obișnuit este cel mai mare pește de apă dulce care trăiește în râul Nistru, pe teritoriul Ucrainei și Moldovei. Conform arhivelor zoologice și înregistrărilor istorice ale biologului Karl Kessler, în secolul al XIX-lea în Nistru se pescuiau somni cu greutăți de peste 300 de kilograme, iar vârsta celor mai bătrâni indivizi depășea 50–80 de ani. În prezent, în Nistru și în lacurile sale de acumulare, exemplarele mari cu greutăți între 20 și 50 de kilograme sunt rare, iar indivizii cu o masă de peste 100 de kilograme sunt considerați unici și legendari pentru pescarii contemporani din ambele țări.

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