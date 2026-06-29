Un nou sens giratoriu va fi construită la Ialoveni, în valoare de 6 milioane de lei.

În orașul Ialoveni, la intersecția drumului regional G71 cu strada Grigore Vieru, va fi amenajat un nou sens giratoriu.

Administrația de Stat a Drumurilor a anunțat un concurs pentru executarea lucrărilor de modernizare a acestui sector al infrastructurii rutiere, transmite rupor.md.

Proiectul prevede repararea suprafeței drumului prin așternerea de asfalt beton pe o suprafață de peste 6,2 mii metri pătrați, amenajarea trotuarelor, instalarea bordurilor, a stâlpilor de iluminat stradal și amenajarea teritoriului adiacent.

De asemenea, vor fi aplicate marcaje rutiere pe o suprafață totală de peste 1,2 mii metri pătrați, vor fi instalate indicatoare rutiere noi și garduri pietonale pentru sporirea siguranței participanților la trafic.

Potrivit autorităților, construcția intersecției cu sens giratoriu va degreva traficul, va reduce timpul de așteptare la intersecție și va diminua riscul de accidente rutiere.

Costul estimativ al proiectului depășește 6 milioane de lei. Finanțarea va fi asigurată din Fondul Rutier, iar cererile de participare la concurs se primesc până pe 17 iulie.