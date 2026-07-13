Un moldovean trăiește de patru ani în chinuri după un accident cumplit în Germania.

Vadim Chișca, un bărbat de 39 de ani din satul Brânzenii Noi, raionul Telenești, trăiește de patru ani cu dureri puternice după ce o tijă metalică implantată în picior în urma unui grav accident rutier s-a rupt.

Fost șofer de TIR, tată al unui băiat de cinci ani, acesta spune că singurul său venit este o pensie de dizabilitate de 1.500 de lei și cere ajutor pentru o operație care ar costa circa 20.000 de euro. Vadim și mama sa și-au povestit drama într-un podcast realizat de Andrei Prodan, informează stiri.md.

Accidentul care i-a schimbat viața s-a produs pe 28 decembrie 2018, în Germania, unde Vadim lucra ca șofer de TIR. În acea zi, el și un coleg moldovean porniseră cu camionul pentru a încărca marfă. La volan se afla colegul său, iar Vadim, aflat pe locul pasagerului, ațipise. Potrivit relatării sale, colegul ar fi intrat pe contrasens, iar TIR-ul s-a ciocnit cu un alt camion.

Colegul lui Vadim a murit pe loc, în timp ce șoferul celuilalt vehicul, un cetățean german, a supraviețuit.

Vadim a fost grav rănit. Piciorul drept i-a fost zdrobit și a suferit multiple fracturi. A fost preluat cu elicopterul și transportat la spital, unde a rămas internat timp de aproximativ patru săptămâni.

În această perioadă a fost supus la șase operații. Medicii i-au implantat tije metalice la nivelul bazinului și femurului, precum și dispozitive metalice de fixare în zona genunchiului.

După externare, Vadim a revenit în Republica Moldova. Mama sa povestește că fiul ei a ajuns acasă într-o stare dificilă, cu pansamentele îmbibate în sânge și rănile nevindecate.

Bărbatul a fost internat mai întâi la Spitalul Clinic Militar Central din Chișinău, unde, potrivit mamei sale, a stat aproximativ două săptămâni. Ulterior, a urmat încă aproximativ două săptămâni de tratament la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, din cauza problemelor de vindecare a rănii de la picior.

A urmat o perioadă lungă de recuperare acasă, în care Vadim s-a deplasat inclusiv cu ajutorul unui scaun rulant.

În ciuda traumelor suferite, după aproape un an, bărbatul a reușit să se întoarcă la muncă în Germania, la aceeași companie poloneză. După ce a trecut evaluările medicale, și-a reluat activitatea de șofer de TIR.

În 2022, la aproximativ trei ani de la intervențiile chirurgicale, una dintre tijele metalice implantate în picior s-a rupt în timp ce Vadim se afla în Republica Moldova.

Bărbatul spune că a mers la Spitalul „Toma Ciorbă” din Chișinău, unde un medic i-ar fi explicat că nu îl poate opera deoarece nu dispune de instrumentele necesare pentru înlocuirea tijei. Potrivit lui Vadim, i s-a sugerat să meargă în Germania.

Familia a încercat ulterior să găsească o soluție și la alți medici. Mama bărbatului susține că unii nu și-ar fi asumat intervenția, iar alții ar fi promis că vor reveni cu un răspuns, dar nu au mai contactat familia.

De atunci, Vadim se deplasează cu ajutorul cârjelor și spune că trăiește cu dureri foarte mari. Au trecut patru ani de la ruperea tijei, însă familia nu a reușit să strângă banii necesari pentru operație.

Între timp, bărbatul și-a pierdut și locul de muncă. Vadim afirmă că firma poloneză i-a oferit sprijin financiar timp de trei luni, după care l-ar fi concediat fără să îl anunțe.

În prezent, singurul său venit este o pensie de dizabilitate de aproximativ 1.500 de lei. Vadim are gradul III de dizabilitate și spune că banii îi ajung doar pentru plata serviciilor comunale.

Bărbatul are un fiu de cinci ani. El speră să fie operat în Turcia, însă intervenția ar costa aproximativ 20.000 de euro, o sumă pe care familia nu și-o poate permite.

Mama lui Vadim spune că a încercat inclusiv să obțină un credit bancar pentru tratamentul fiului său, dar cererea i-ar fi fost respinsă din cauza salariului mic.

Femeia și-a amintit și momentul în care a aflat despre accidentul din Germania. A doua zi a plecat să-și vadă fiul la spital, iar imaginea acestuia i-a readus în minte o altă tragedie prin care trecuse familia.

„Pentru ce atâtea pedepse și atâtea încercări îmi dă Dumnezeu? Mi-am adus omul mort de la Moscova. Au trecut câțiva ani și deja cu Vadim s-a întâmplat”, și-a amintit femeia.

Potrivit acesteia, soțul său, tatăl lui Vadim, muncise timp de aproximativ zece ani la Moscova. În iulie 2005, după o lună petrecută acasă, bărbatul a plecat din nou în Rusia.

Femeia își amintește că, înainte de plecare, soțul său ar fi privit în jur și ar fi spus: „Cât e de frumoasă Moldova. Merg ultima dată la Moscova”.

Ulterior, aceasta a aflat că soțul ei murise. Spune că inițial i s-a comunicat că a fost vorba despre un accident, iar mai târziu ar fi aflat că bărbatul fusese omorât. La acea vreme, Vadim avea 18 ani, iar sora sa - 14 ani.

După moartea soțului, femeia a muncit și ea aproximativ zece ani la Moscova pentru a-și susține familia.

Ani mai târziu, vestea accidentului grav al fiului său a fost un nou șoc. Mama lui Vadim spune că, după ce s-a întors din Germania în Republica Moldova, și-a găsit sprijinul în rugăciune.

„Numai cu cartea de rugăciuni în mâini stăteam și mă rugam la Dumnezeu”, a povestit femeia.