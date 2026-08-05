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rupor.md logorupor
5 August 2026, 14:48
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Un moldovean, rănit în urma unui atac cu rachete asupra regiunii Kiev

Un bărbat a suferit arsuri și și-a pierdut mașina în urma unui atac balistic nocturn asupra regiunii Kiev. Despre aceasta anunță «Societatea», citând declarațiile bărbatului rănit.

Un moldovean, rănit în urma unui atac cu rachete asupra regiunii Kiev.
Un moldovean, rănit în urma unui atac cu rachete asupra regiunii Kiev.

Un cetățean al Republicii Moldova a ajuns la un centru logistic din satul Ceaikî în seara precedentă. Mașina trebuia să fie încărcată la ora 8 dimineața, astfel că bărbatul a înnoptat în salon împreună cu fiul. În jurul orei 00:30 noaptea, a avut loc o explozie puternică, iar ei au fost nevoiți să fugă în lenjerie intimă, scrie rupor.md.

„Fără haine am ieșit din mașină. Fără papuci, fără nimic. E bine că am rămas în viață”, a declarat persoana rănită.

În noaptea de 5 august, trupele ruse au atacat Ucraina cu patru rachete antinavă „Țircon”/„Onix”, 24 de rachete balistice „Iskander-M”/„S-400” și 115 drone. Forțele de apărare antiaeriană au neutralizat 98 de drone.

În Kiev și în regiunea Kievului au murit 17 persoane, iar 44 au fost rănite. Șeful administrației publice raionale Brovarî, Vitalii Bigun, a anunțat decesul a opt persoane la stația de cale ferată Kvitneva din raionul Brovarî, care așteptau trenul. Totodată, trei rachete balistice rusești au distrus și complexul de depozitare-distribuție al companiei Rozetka din Brovarî.


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