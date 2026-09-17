Un moldovean a jucat în filmul lui James Gray „Tigrul de hârtie”, prezentat la Cannes.

Actorul moldovean Grisha Reydler a interpretat un rol episodic în filmul lui James Gray „Tigrul de hârtie” (Paper Tiger), care în 2026 a intrat în competiția principală a Festivalului de Film de la Cannes.

Rolurile principale în film au fost interpretate de Adam Driver, Scarlett Johansson și Miles Teller. Reydler este menționat în distribuția filmului, în rolul lui Lev, relatează locals.md.

Grisha Reydler s-a născut la 16 februarie 1972, la Chișinău. În 1989, el a emigrat împreună cu familia în SUA, unde s-au stabilit în Brooklyn. Reydler a fost admis la Brooklyn College, la o specializare legată de managementul afacerilor, însă în scurt timp și-a abandonat studiile. Ulterior, familia s-a mutat la Los Angeles, unde Grisha a început să lucreze ca model.

Revenind la New York, el a continuat să practice modelingul și a participat la prezentări de modă și de coafură. În această perioadă, Reydler a început să studieze actoria. Prima sa experiență cinematografică a fost filmul „The Taxman” din 1999, cu Michael Chiklis și Elizabeth Berkley. Mai târziu, actorul a decis să obțină o educație teatrală profesională și, în 2002, a fost admis la GITIS din Moscova.

În timpul studiilor, Reydler a început să apară în proiecte rusești. După absolvirea GITIS, el a apărut, printre altele, în șapte episoade ale serialului „Sled” și l-a interpretat pe bancherul Greenberg în serialul „Departamentul”, unde și-a efectuat singur cascadoriile. În 2015, actorul a revenit în SUA și și-a continuat cariera acolo. El a interpretat un bandit rus din „Bratva” în serialul de televiziune „Deadly Devotion: Mafia Murder”, iar în 2016 a apărut în filmul „Suddenly Rich”, unde a jucat rolul lui John.

În 2017, Grisha a interpretat unul dintre roluri într-un episod al sezonului al șaptelea al serialului „The Americans”. În același an, el a jucat rolul principal în filmul „Alina”, al cărui scenarist, regizor și producător a fost Ben Barenholtz. Premiera filmului a avut loc la Hollywood, iar pelicula a fost prezentată de cunoscutul regizor și producător David Lynch.

În 2019, producătorii serialului „Big Dogs” l-au invitat pe Grisha în calitate de consultant și instructor de pronunție rusească (Russian Dialect Coach).

El a apărut, de asemenea, în serialul „Daredevil” și a interpretat garda de corp a ambasadorului rus în filmul „Tom Clancy’s Without Remorse”. În 2018, actorul a jucat rolul bolșevicului Svetlov în miniserialul european „Clash of Futures”.

Printre lucrările sale se numără și serialul „Wu-Tang: An American Saga”. Reydler l-a interpretat pe Igor într-unul dintre episoade. Serialul a fost nominalizat la premiul „Emmy” în 2020, la categoria muzicii originale a genericului — nominalizarea i-a revenit lui RZA.

În prezent, Grisha Reydler lucrează ca actor în SUA și este membru al sindicatului SAG-AFTRA.