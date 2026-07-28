theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
28 Iulie 2026, 12:05
1 984
Copiază linkul
Link copiat

Un locuitor al Chișinăului, condamnat după ce a cerut unui taximetrist 400 de euro pentru „ajutor cu poliția”

Un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 8 luni de închisoare pentru că a cerut 400 de euro de la un șofer de taxi, invocând influența asupra anchetei. Despre aceasta informează Procuratura municipiului Chișinău.

Un locuitor al Chișinăului, condamnat după ce a cerut unui taximetrist 400 de euro pentru „ajutor cu poliția”.
Un locuitor al Chișinăului, condamnat după ce a cerut unui taximetrist 400 de euro pentru „ajutor cu poliția”.

Conform materialelor dosarului, urmărirea penală a fost inițiată după un incident rutier, în urma căruia șoferul de taxi a primit un proces-verbal de contravenție. Urmând recomandarea primită la locul de muncă, acesta a contactat telefonic un specialist pentru consultanță, scrie rupor.md.

În timpul convorbirilor telefonice și al corespondenței prin aplicația Viber, inculpatul i-a garantat șoferului că poate influența angajații poliției care investighează accidentul pentru a obține o decizie favorabilă. La 25 octombrie 2024, urmărind scopul obținerii unui beneficiu material necuvenit, acesta a cerut 400 de euro pentru serviciile sale. Totodată, a insistat asupra transferului urgent al banilor, motivând acest lucru prin termenele strânse de examinare a dosarului.

În cursul procesului judiciar, acuzatul și-a negat vina. El a susținut că suma cerută reprezenta plata pentru consultanță profesională și asistență juridică în domeniul accidentelor rutiere, și nu o metodă de influențare a funcționarilor.

Potrivit materialelor dosarului, anterior, în 2024, acest bărbat a fost deja tras la răspundere. instanța l-a găsit vinovat de înșelăciune, însă a fost eliberat de pedeapsa cu executare din cauza prescripției răspunderii penale.

Sentința pronunțată nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Centru.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici