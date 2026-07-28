Un locuitor al Chișinăului, condamnat după ce a cerut unui taximetrist 400 de euro pentru „ajutor cu poliția”.

Un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 8 luni de închisoare pentru că a cerut 400 de euro de la un șofer de taxi, invocând influența asupra anchetei. Despre aceasta informează Procuratura municipiului Chișinău.

Conform materialelor dosarului, urmărirea penală a fost inițiată după un incident rutier, în urma căruia șoferul de taxi a primit un proces-verbal de contravenție. Urmând recomandarea primită la locul de muncă, acesta a contactat telefonic un specialist pentru consultanță, scrie rupor.md.

În timpul convorbirilor telefonice și al corespondenței prin aplicația Viber, inculpatul i-a garantat șoferului că poate influența angajații poliției care investighează accidentul pentru a obține o decizie favorabilă. La 25 octombrie 2024, urmărind scopul obținerii unui beneficiu material necuvenit, acesta a cerut 400 de euro pentru serviciile sale. Totodată, a insistat asupra transferului urgent al banilor, motivând acest lucru prin termenele strânse de examinare a dosarului.

În cursul procesului judiciar, acuzatul și-a negat vina. El a susținut că suma cerută reprezenta plata pentru consultanță profesională și asistență juridică în domeniul accidentelor rutiere, și nu o metodă de influențare a funcționarilor.

Potrivit materialelor dosarului, anterior, în 2024, acest bărbat a fost deja tras la răspundere. instanța l-a găsit vinovat de înșelăciune, însă a fost eliberat de pedeapsa cu executare din cauza prescripției răspunderii penale.

Sentința pronunțată nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Centru.