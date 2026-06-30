Un inspector din cadrul Inspectoratului pentru Supraveghere Tehnică, verificat pentru avere nejustificată.

Un inspector principal din cadrul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică a ajuns în atenția Autorității Naționale de Integritate, după finalizarea unui control privind averea și veniturile declarate..

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința unui inspector principal din cadrul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică. Instituția anunță că, în urma verificărilor efectuate, a fost stabilită în privința funcționarului și a membrilor familiei sale o diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute, precum și deținerea unei averi cu caracter nejustificat în valoare totală de 293.014 lei, transmite noi.md.

Potrivit ANI, diferența a fost constatată pentru perioada 2022–2024. În baza actului emis, dosarul urmează să fie transmis instanței de judecată competente, care va examina solicitarea privind confiscarea averii considerate nejustificate.

Instituția precizează că, după rămânerea definitivă a actului de constatare, funcționarului îi vor înceta mandatul, raporturile de muncă sau de serviciu. Totodată, acesta va fi decăzut din dreptul de a exercita anumite funcții pentru o perioadă de 3 ani.

De asemenea, persoana va fi înscrisă în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcțiile prevăzute de Legea privind declararea averii și intereselor personale. ANI subliniază că aceste măsuri vor intra în vigoare doar după ce actul de constatare va deveni definitiv.