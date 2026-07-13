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noi.md logonoi
13 Iulie 2026, 19:46
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Un fost vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, prins cu avere nejustificată

Procedura de control efectuată de ANI în privința unui fost vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sector Centru, și membrii familiei acestuia a stabilit existența unui patrimoniu nejustificat în valoare de 301.776 lei.

Un fost vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, prins cu avere nejustificată.
Un fost vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, prins cu avere nejustificată.

Prin urmare, a fost descoperit un dezechilibru semnificativ între bunurile dobândite, veniturile obținute și cheltuielile efectuate în perioada 2017–2018 și 2024, transmite noi.md.

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) urmează să trimită cazul în instanță pentru examinarea confiscării bunurilor nejustificate în valoarea diferenței stabilite.

De asemenea, s-a decis încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau serviciu, conform legislației în vigoare.

După intrarea în vigoare a Actului de constatare, persoana supusă controlului va fi privată de dreptul de a ocupa orice funcții prevăzute la art. 3, alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, pentru o perioadă de trei ani, și va fi înscrisă în Registrul de Stat al persoanelor cărora le este interzis să ocupe aceste funcții.

În același timp, persoana în cauză are dreptul să conteste Actul de constatare, care momentan nu este definitiv.

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