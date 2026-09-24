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unimedia.info logounimedia
24 Septembrie 2026, 09:01
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Un fost consilier PAS aspiră la funcția de șef la Moldtelecom

Fostul consilier al PAS și actualul consilier independent al Consiliului local Durlești, Tudor Bucșan, a depus actele pentru a participa la concursul pentru funcția de director general al Moldtelecom.

Un fost consilier PAS aspiră la funcția de șef la Moldtelecom.
Un fost consilier PAS aspiră la funcția de șef la Moldtelecom.

Pe rețelele sociale, acesta a relatat că și-a început cariera profesională în compania de telecomunicații în 2018, scrie unimedia.info.

„În 2018, lucram în call-center-ul Moldtelecom. În fiecare zi răspundeam la telefon oamenilor care aveau probleme cu internetul, televiziunea sau factura. Acolo am înțeles ceea ce nu se vede din birourile de sus: pentru clientul de la celălalt capăt al firului, Moldtelecom nu înseamnă rapoarte și strategii, ci dacă internetul funcționează sau nu. (...) Compania merită o conducere care să o transforme într-un operator modern, competitiv și orientat către client. Ea nu merită să fie tratată ca un fotoliu politic”, a scris Bucșan.

Moldtelecom a anunțat un nou concurs pentru funcția de director general. Candidații pot depune actele până la 30 septembrie.

Concursul precedent s-a încheiat înainte de termen, după ce ambii candidați admiși la selecție și-au retras candidaturile.

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