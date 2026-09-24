Un fost consilier PAS aspiră la funcția de șef la Moldtelecom.

Fostul consilier al PAS și actualul consilier independent al Consiliului local Durlești, Tudor Bucșan, a depus actele pentru a participa la concursul pentru funcția de director general al Moldtelecom.

Pe rețelele sociale, acesta a relatat că și-a început cariera profesională în compania de telecomunicații în 2018, scrie unimedia.info.

„În 2018, lucram în call-center-ul Moldtelecom. În fiecare zi răspundeam la telefon oamenilor care aveau probleme cu internetul, televiziunea sau factura. Acolo am înțeles ceea ce nu se vede din birourile de sus: pentru clientul de la celălalt capăt al firului, Moldtelecom nu înseamnă rapoarte și strategii, ci dacă internetul funcționează sau nu. (...) Compania merită o conducere care să o transforme într-un operator modern, competitiv și orientat către client. Ea nu merită să fie tratată ca un fotoliu politic”, a scris Bucșan.

Moldtelecom a anunțat un nou concurs pentru funcția de director general. Candidații pot depune actele până la 30 septembrie.

Concursul precedent s-a încheiat înainte de termen, după ce ambii candidați admiși la selecție și-au retras candidaturile.