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noi.md logonoi
10 Iulie 2026, 08:02
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Un fermier din Căușeni vrea să cultive un pepene verde de 100 de kilograme

Un gospodar din satul Hagimus, raionul Căușeni, Sergiu Surschi, va încerca în acest sezon agricol să obțină un pepene verde cu o greutate de aproximativ 100 de kilograme.

Această inițiativă a apărut după ce anul trecut a reușit să crească pe terenul său un fruct cu o greutate de peste 40 de kilograme, scrie noi.md, citând studio-l.online.md.

Ideea de a cultiva fructe de dimensiuni neobișnuite i-a venit bărbatului după ce a vizionat un reportaj TV despre un agricultor din Spania care a crescut un pepene verde de 107 kilograme. Ulterior, Sergiu Surschi a luat legătura cu fermierul spaniol și a achiziționat semințe din soiul Carolina Cross American, cunoscut pentru potențialul său biologic de a dezvolta fructe gigant.

Potrivit proprietarului, anul trecut familia Surschi a testat acest soi în aer liber, în propria țară. Dintre toate semințele plantate, a răsărit doar una, însă fructul final a depășit greutatea de 40 de kilograme. Pepenele a fost apoi tăiat și împărțit cu rudele, la aniversarea bunicii familiei, care a  împlinit 90 de ani.

În sezonul curent, fermierul intenționează să-și doboare propriul record, mizând pe caracteristicile genetice ale soiului american și pe condițiile de îngrijire. Greutatea exactă a recoltei din acest an va fi cunoscută după încheierea ciclului de coacere și cântărirea oficială a fructelor.

Un fermier din Căușeni vrea să cultive un pepene verde de 100 de kilograme

Sursă
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