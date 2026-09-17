Un curier de droguri, reținut în flagrant în timp ce plasa pachețele cu PVP în Capitală.

Un locuitor al Capitalei, în vârstă de 29 de ani, a fost reținut de angajații Inspectoratului de Poliție Centru, fiind suspectat de implicare în distribuirea substanțelor narcotice în Chișinău.

Oamenii legii l-au reținut în flagrant, în timp ce amenaja ascunzători cu droguri destinate consumatorilor. În urma verificărilor, s-a stabilit că tânărul activa în calitate de curier și distribuitor de droguri prin intermediul unui canal de Telegram.

În momentul reținerii, suspectul a predat de bunăvoie câteva pachețele cu PVP („sare”), pe care le avea asupra sa. Ulterior, polițiștii au depistat și ridicat restul pachetelor cu droguri, pe care acesta le ascunsese anterior în ascunzători din diferite zone ale capitalei.

La demersul procurorilor din cadrul Procuraturii sectorului Centru, instanța a dispus aplicarea față de suspect a măsurii preventive sub formă de arest pentru 30 de zile.

Dacă vinovăția sa va fi demonstrată, tânărul riscă între 2 și 5 ani de închisoare, conform legislației în vigoare.