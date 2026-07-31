Un credit s-a transformat într-o datorie pe viață pentru un pensionar din Chișinău.

Victor Sandu a povestit că, în această iarnă, s-a adresat unei companii de microfinanțare pentru a lua un credit în valoare de 50 de mii de lei. Potrivit pensionarului, banii i-au fost necesari pentru deblocarea unui cont peste hotare. El a semnat contractul, fără să pună întrebări inutile, fiind convins că va putea restitui banii fără probleme. Însă, în scurt timp, s-a dovedit că va trebui să plătească de două ori mai mult, informează UnuTV.

„De ce m-am adresat tocmai lor? Pur și simplu nu aveam altă ieșire. Mi-au dat banii în două ore. Când am semnat contractul, nu mi s-a explicat nimic. Nimeni nu mi-a spus că va trebui să restitui 100 de mii de lei. Dacă mi-ar fi explicat, nu aș fi fost de acord niciodată. Mi-au spus că voi plăti 3% din suma totală pe care trebuie s-o restitui. Dar s-a dovedit că nu este 3%, ci 50–60% din suma pe care am primit-o. Abia după aceea am citit contractul și am înțeles că va trebui să achit această datorie până la sfârșitul vieții. Peste o sută de mii de lei nu voi putea restitui — pensia mea este prea mică”, a povestit pensionarul.

Când bărbatul a înțeles că plata lunară depășește cuantumul pensiei sale, s-a dus la sediul companiei pentru a primi explicații.

„Abia atunci mi-au spus suma totală pe care trebuie s-o plătesc. Am înțeles în ce situație am ajuns. Plata lunară era de 3.500 de lei — practic toată pensia mea. În contract totul era scris cu litere mici, iar eu nu aveam ochelarii la mine, deci nu l-am citit. Mi-au răspuns: „Noi v-am spus totul în prima zi”. Dar nu este adevărat. Pur și simplu mi-au dat contractul. În el, într-adevăr, era scris totul, însă l-am citit după ce am plecat de la ei”, spune Victor Sandu.

După aceea au început luni de presiune constantă și de incertitudine. Pensionarul primea aproape zilnic scrisori și telefoane. Teama de a pierde bunurile acumulate de-a lungul întregii vieți s-a reflectat și asupra familiei sale.

„Îmi veneau scrisori la adresa de domiciliu. În fiecare zi sunau, uneori și de două-trei ori: „Domnule Victor, vom trimite poliția”. Spuneau că pot confisca bunurile. Copiii mă sunau și mă întrebau: „Tată, ce ai făcut? De ce ai luat acest credit?” Atunci suma totală a datoriei ajunsese deja la circa 120 de mii de lei. Până la capăt nu am înțeles cum a crescut”, a povestit bărbatul.

Și alți cetățeni recunosc că au devenit victimele unor procente și penalități uriașe, fiind ademeniți de o procedură simplă de perfectare și de posibilitatea de a primi rapid banii.

„Cunosc oameni care s-au băgat în asta și acum nu mai pot ieși din datorii”.

„Cererea se examinează repede, sunt necesare puține documente, procedura este simplă. Cred că tocmai de aceea oamenii merg acolo”.

„Ratele dobânzilor sunt foarte mari. Dacă întârzii plata măcar o zi, penalitățile se dovedesc foarte serioase. Oamenii trebuie să țină cont de acest factor”.

„Este o manifestare a nepăsării. Așa nu se face. Pur și simplu oamenilor le lipsește alfabetizarea financiară”.

„Mai degrabă creditul creează probleme noi decât le rezolvă pe cele vechi. Nu aduce nimic bun”.

Potrivit specialiștilor, cu cât este mai ușor să obții bani cu credit, cu atât este mai important să-ți evaluezi obiectiv posibilitățile de rambursare și să studiezi cu atenție toate condițiile împrumutului. În caz contrar, omul riscă să ajungă într-o capcană a datoriilor.

„Și noi, consumatorii, trebuie să fim corecți față de bănci și față de organizațiile de credit nebancare. Trebuie să comunicăm despre alte obligații lunare, să declarăm oficial veniturile noastre, ca să creditorul să poată calcula corect cuantumul plății lunare”, a declarat Adrian Gheorghiță, vicepreședinte al Comisiei Naționale pentru Piețe Financiare (CNPF).

Dacă însă apar dificultăți financiare, specialiștii recomandă să nu se ignore problema.

„Trebuie să vă adresați creditorului și să-i comunicați că ați pierdut o sursă de venit sau că ați întâmpinat alte dificultăți. Acest lucru va permite reevaluarea condițiilor contractului, reducerea cuantumului plăților lunare sau prelungirea termenului creditului”, a explicat Adrian Gheorghiță.

În plus, cetățenii se pot adresa Comisiei Naționale pentru Piețe Financiare, care controlează întregul proces de creditare — de la publicitate și oferirea produsului financiar până la executarea contractului și posibila recuperare silită a sumelor. O atenție deosebită regulatorul acordă cheltuielilor ascunse și nejustificate aferente creditelor nebancare.

„Acordăm atenția principală costului creditelor și efectuăm verificări ale organizațiilor de credit nebancare. Doar în 2025 am obligat creditorii să revizuiască contractele cu un efect financiar total de 195 milioane de lei. Este vorba despre peste trei mii de contracte”, a comunicat Gheorghiță.

Potrivit acestuia, creditorii sunt obligați să radieze datoria nejustificată sau să le restituie clienților banii încasați peste suma împrumutului. Recent, CNPF a aplicat și o amendă unei companii de microfinanțare în valoare de 250 de mii de lei pentru refuzul de a exclude din contracte condițiile nedrepte. Clienții afectați pot cere acum restituirea sumelor încasate ilegal.