Un control strict asupra speciilor invazive de floră și faună va fi introdus în Republica Moldova. Proiectul de lege a fost aprobat de Comisia parlamentară pentru mediu, climă și tranziție verde.

Speciile străine de plante, insecte și animale se răspândesc rapid din cauza comerțului internațional și turismului. Ele înlocuiesc speciile locale, distrug echilibrul natural și modifică proprietățile solului. În Moldova, din cauza acestora, agricultorii pierd anual între 5% și 10% din recolta de cereale, 15% din culturile de câmp și până la 25% din plantațiile perene. Printre acești dăunători, care deja cauzează daune țării, se numără ambrozia, arțarul american, ailantul, gândacul de Colorado, șobolanii gri, căpușele și unele specii de pești, transmite rupor.md.

Ce prevăd noile reguli

În Moldova vor fi create două liste cu organisme dăunătoare: una la nivel european și una internă, adaptată riscurilor țării noastre. Toate speciile incluse în aceste liste vor fi interzise la import, cultivare, vânzare sau eliberare în libertate. Excepție se va face doar pentru cercetări științifice în spații izolate, cu licență de la Agenția de Mediu.

Sub conducerea agenției va fi lansat și Sistemul Național de Informare și Supraveghere pentru detectarea timpurie și distrugerea rapidă a organismelor biologice periculoase. Totodată, cei care răspândesc aceste specii vor fi obligați să refacă ecosistemele afectate pe cheltuiala lor.

Amenzi pentru încălcători

Proiectul de lege completează Codul contravențional cu noi sancțiuni. Pentru importul ilegal, cultivarea, deținerea, transportul sau vânzarea organismelor din liste vor fi aplicate amenzi:

pentru persoane fizice — de la 2.500 până la 5.000 de lei;

pentru persoane juridice — de la 5.000 până la 10.000 de lei.

Aceleiași amenzi li se vor aplica și celor care ascund informații, creează impedimente inspectorilor sau răspândesc accidental aceste specii. Respectarea legii și aplicarea amenzilor vor fi controlate de Inspecția pentru Protecția Mediului. În curând, deputații vor examina proiectul de lege în prima lectură în ședința plenară.