Un consorțiu turc va construi instalații de epurare în municipiul Soroca pentru 11,5 milioane de euro.

Consorțiul turcesc Alke-Turmaks a devenit antreprenorul pentru proiectul de extindere și îmbunătățire a serviciilor de canalizare în municipiul Soroca, în valoare de circa 11,5 milioane de euro.

Compania Hydroplan/Apcan va supraveghea lucrările, relatează logos-press.md.

Consorțiul Alke-Turmaks este format din companiile turcești de construcții ALKE İnşaat, activă din 1955 în domeniul proiectelor de infrastructură și construcții, și TURMAKS, fondată în 1997 și specializată, printre altele, în construcții și infrastructură medicală,

Contractul prevede proiectarea și construcția unei stații de epurare a apelor uzate și a infrastructurii de canalizare.

Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională „Nord”, în cadrul contractului, antreprenorul trebuie să elaboreze proiectul tehnic și să construiască o stație de epurare a apelor uzate, două stații de pompare — „Centru” și „Sud”, precum și un colector de canalizare pentru transportul apelor uzate către stația de epurare. De asemenea, sunt prevăzute amenajarea infrastructurii interne a stației și conectarea noii infrastructuri la sistemul de canalizare existent.

Contractul pentru implementarea proiectului a fost semnat în august 2026. Proiectul este realizat în cadrul programului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, implementat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prin intermediul Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională „Nord”, cu sprijinul Grupului Băncii Mondiale.