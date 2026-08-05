Un cetățean ucrainean, reținut la Căușeni într-un dosar privind escrocheriile telefonice.

Oamenii legii au reținut la Căușeni un cetățean ucrainean, în vârstă de 35 de ani, suspectat de implicare într-o schemă de escrocherie telefonică.

Potrivit datelor anchetei, bărbatul se ocupa de racolarea curierilor și de colectarea sumelor de bani obținute pe cale infracțională. Ulterior, el a convertit banii în criptomonede pentru a le ascunde originea.

Potrivit informațiilor Poliției, suspectul a acționat pe teritoriul malului stâng al Nistrului și se afla în căutare pentru trecerea ilegală a frontierei de stat.

Membrii grupului infracțional se prezentau drept angajați ai Poșta Moldovei, ai companiilor de telecomunicații, iar apoi se dădeau drept reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, SIS sau ai Poliției, pentru a-i induce în eroare pe victime și a le pune mâna pe banii acestora.

Prin decizia instanței, suspectul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Investigația continuă.