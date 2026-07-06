Un cetățean indian, expulzat din Moldova pentru tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat.

Ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au îndepărtat sub escortă de pe teritoriul R. Moldova un cetățean al Indiei, în vârstă de 23 de ani, sancționat pentru tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat.

În vederea executării măsurii de îndepărtare, prin Încheierea Judecătoriei Bălți, străinul a fost plasat în custodie publică în cadrul Centrului de Plasament Temporar al Străinilor al IGM. În privința acestuia a fost emisă decizia de returnare sub escortă și i-a fost aplicată interdicția de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 5 ani.

Inspectoratul General pentru Migrație atenționează că orice cetățean străin care încearcă să treacă ilegal frontiera de stat, precum și persoanele care încalcă regimul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, vor fi supuse măsurilor de returnare forțată, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.