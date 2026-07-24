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24 Iulie 2026, 12:43
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Un cetățean american a încercat să scoată din Moldova lingouri de aur și argint

Angajații postului vamal al Aeroportului Internațional Chișinău, împreună cu Poliția de Frontieră, au descoperit un caz de transport ilegal de lingouri din metale prețioase și monede, presupuse fabricate din aur.

Un cetățean american a încercat să scoată din Moldova lingouri de aur și argint.
Un cetățean american a încercat să scoată din Moldova lingouri de aur și argint.

Potrivit informațiilor, persoana vizată în dosar este un cetățean american în vârstă de 35 de ani, care intenționa să decoleze cu zborul Chișinău – Varșovia.

În timpul controlului vamal au fost depistate patru lingouri de argint, un lingou de aur și o monedă, presupus aurie. Aceste valori nu au fost declarate autorităților vamale, așa cum prevede legislația.

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