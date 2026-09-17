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17 Septembrie 2026, 13:46
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Un cetățean al Azerbaidjanului, expulzat din Moldova: Are interdicție de intrarea timp de cinci ani

Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) l-a expulzat astăzi, 17 septembrie 2026, de pe teritoriul Moldovei pe un cetățean al Azerbaidjanului, în vârstă de 40 de ani, pentru tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat.

Un cetățean al Azerbaidjanului, expulzat din Moldova: Are interdicție de intrarea timp de cinci ani.
Un cetățean al Azerbaidjanului, expulzat din Moldova: Are interdicție de intrarea timp de cinci ani.

Pe 10 septembrie 2026, în baza deciziei instanței de judecată din Bălți, cetățeanul străin a fost plasat în custodie în Centrul de Plasament Temporar al Străinilor al IGM, în vederea îndepărtării ulterioare de pe teritoriul Republicii Moldova.

În privința bărbatului a fost emisă o decizie de returnare sub escortă. De asemenea, i-a fost interzisă intrarea pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de cinci ani.

Inspectoratul General pentru Migrație avertizează că față de cetățenii străini care încearcă să treacă ilegal sau trec ilegal frontiera de stat, precum și încalcă regimul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, vor fi aplicate măsuri de returnare forțată, în conformitate cu legislația în vigoare.

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