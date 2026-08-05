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5 August 2026, 16:01
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Un bărbat suspectul de trafic de influență, reținut în flagrant în momentul în care primea 1.500 de euro

Angajații Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii Anticorupție, au reținut în flagrant un bărbat, suspectat de trafic de influență.

Un bărbat suspectul de trafic de influență, reținut în flagrant în momentul în care primea 1.500 de euro. Colaj: cna.md
Un bărbat suspectul de trafic de influență, reținut în flagrant în momentul în care primea 1.500 de euro. Colaj: cna.md

Potrivit anchetei, el a cerut și a primit 1.500 de euro, susținând că are influență asupra angajaților Inspectoratului Național pentru Securitate Publică (INSP).

Potrivit materialelor dosarului penal, suspectul i-a promis reclamantului că va influența polițiștii, astfel încât aceștia să nu-l documenteze pentru conducerea unui vehicul în stare de ebrietate și să nu aplice sancțiunile prevăzute de lege.

Reținerea în flagrant a avut loc ieri seara, pe teritoriul gării auto din orașul Cimișlia, imediat după transmiterea sub controlul CNA a sumei în valoare de 1.500 de euro. În timpul percheziției la fața locului, banii au fost găsiți și ridicați din automobilul suspectului.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul de arest preventiv. În prezent, continuă acțiunile de urmărire penală, menite să stabilească toate circumstanțele cauzei și să identifice alți posibili participanți.

Reamintim că fiecare persoană este considerată nevinovată până când vinovăția sa va fi stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.

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