Un bărbat i-a pus droguri în desertul unei cunoștințe și a primit un an de închisoare.

Procuratura municipiului Chișinău a anunțat condamnarea unui bărbat de 29 de ani pentru trafic ilegal de droguri și pentru introducerea intenționată, în mod ilegal, a substanțelor narcotice în organismul altei persoane.

Potrivit materialelor dosarului, inculpatul și partea vătămată au fost foști vecini și au întreținut relații de prietenie. În decembrie 2021, femeia a venit la bărbat în vizită, unde au băut vin și au mâncat. Bărbatul i-a oferit dulciuri, însă ea a refuzat, explicând că nu îi plac deserturile. Întrucât femeia a venit cu mașina personală, a decis să rămână peste noapte, pentru a pleca a doua zi.

Dimineața, înainte de plecare, bărbatul i-a propus ceai și i-a oferit din nou un desert. De această dată, femeia a consumat o cantitate mică.

La scurt timp după ce a părăsit apartamentul, femeia și-a amintit că a uitat eșarfa și i-a cerut bărbatului să coboare în parcarea și să i-o aducă. Când acesta a ieșit, femeii i s-a făcut brusc rău. Ea a cerut să fie apelată ambulanța, însă, potrivit părții vătămate, bărbatul nu a sunat imediat la serviciile de urgență, declarând că starea ei se va ameliora. Aproximativ 40 de minute, el a plimbat femeia prin împrejurimi, în pofida faptului că aceasta se simțea tot mai rău. Au început convulsii, iar ea a început să-și piardă cunoștința.

În timp ce se afla în apropierea unui centru comercial, femeia a cerut ajutor trecătorilor. Una dintre fete a sunat la numărul 112 și a chemat ambulanța, încercând să împiedice victima să-și piardă cunoștința. Ulterior, femeia a fost transportată la spital, unde i-a fost acordat ajutorul medical necesar.

Martorii au declarat că partea vătămată era dezorientată, își pierdea controlul asupra mișcărilor și repeta în mod constant aceeași frază.

Expertizele medico-legale au identificat în probele biologice prelevate de la partea vătămată canabis și benzodiazepine. S-a stabilit că ea se afla în stare de intoxicație produsă de substanțe narcotice.

În cadrul examinării judecătorești, medicul psihiatru-narcolog a explicat că astfel de substanțe pot provoca convulsii, pierderea cunoștinței și, în cazuri grave, pot duce la deces. Consumul de alcool, în același timp, le intensifică efectul.

Ulterior, în ianuarie 2022, în timpul percheziției la domiciliul inculpatului, oamenii legii au depistat mai multe recipiente și obiecte cu substanțe vegetale și resturi suspecte.

Potrivit concluziei expertizei medico-legale, substanța vegetală ridicată s-a dovedit a fi marijuana, cu masa totală de 10,753 grame. În plus, pe unele obiecte au fost depistate urme de rășină de canabis, cu masa totală de 0,121 grame.

La ședința de judecată, bărbatul a recunoscut doar că păstra marijuana pentru consum propriu, însă a negat că ar fi amestecat droguri în desertul cu care a servit partea vătămată.

Instanța l-a condamnat la un an de închisoare pentru introducerea ilegală de droguri în organismul altei persoane. Pentru acuzația de deținere ilegală de droguri, el a fost eliberat de pedeapsă în legătură cu expirarea termenului de prescripție.

În plus, instanța a obligat persoana condamnată să achite părții vătămate 20.000 de lei cu titlu de compensație pentru prejudiciul moral și 3.000 de lei pentru cheltuieli judiciare.