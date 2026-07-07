Un bărbat din Strășeni a ajuns de urgență la spital după ce a fost mușcat de un șarpe.

Un bărbat în vârstă de 57 de ani dintr-o localitate a raionului Strășeni a ajuns la spital după ce a fost mușcat de un șarpe. Incidentul s-a produs săptămâna trecută, informează CNAMUP.

Potrivit datelor preliminare, bărbatul se afla pe imaș cu animalele în momentul în care a fost mușcat de șarpe în palma mâinii stângi. Ulterior, acesta a acuzat amețeli accentuate și a prezentat edem la nivelul antebrațului stâng, scrie rupor.md.

Apelul la Serviciul 112 a fost efectuat de soția victimei. Echipa PAMU Zubrești, din cadrul Substației de Asistență Medicală Urgentă Strășeni, a intervenit prompt, a evaluat starea pacientului, i-a acordat asistență medicală de urgență prespitalicească și a inițiat măsurile terapeutice necesare pentru stabilizarea acestuia. Ulterior, bărbatul a fost transportat la Spitalul Raional Strășeni, unde a fost preluat de medicii specialiști pentru continuarea investigațiilor și administrarea tratamentului de specialitate.

Potrivit CNAMUP, mușcăturile de șarpe și alte reptile sunt cazuri relativ rare în Republica Moldova. În primul semestru al anului 2026 au fost înregistrate șase astfel de cazuri, comparativ cu 11 în 2025, 19 în 2024, opt în 2023, 18 în 2022 și 14 în 2021.

În aceeași perioadă a anului 2026, medicii au înregistrat 804 cazuri de mușcături provocate de câini și feline; 357 cazuri de mușcături de insecte neveninoase, precum și 1.036 de reacții alergice la mușcături de insecte.

Medicii au îndemnat oamenii să fie prudenți în timpul odihnei și muncii în natură, mai ales în zonele cu vegetație înaltă. În cazul unei mușcături de șarpe, specialiștii recomandă apelarea imediată a Serviciului 112, limitarea mișcărilor persoanei afectate și menținerea membrului mușcat în repaus. Totodată, medicii avertizează că nu trebuie aplicate garouri, iar plaga nu trebuie incizată și nu trebuie încercată extragerea veninului, deoarece aceste manevre pot agrava starea victimei.