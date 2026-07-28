Un bărbat din nordul țării a făcut șoc anafilactic după ce a fost înțepat de viespe.

Pe 27 iulie 2026, ora 13:24, la ambulanță a parvenit un apel prin Serviciul 112 pentru un bărbat în vârstă de 58 de ani, dintr-o localitate a raionului Soroca, motivul chemării fiind „înțepătură de albine”.

După câteva minute, echipa de ambulanță din Soroca a ajuns la fața locului și a constatat un pacient fără cunoștință, aflat într-o stare extrem de gravă. Potrivit martorilor, bărbatul a fost atacat de mai multe insecte, iar în scurt timp a dezvoltat un șoc anafilactic — cea mai severă formă de reacție alergică, scrie noi.md.

În timpul acordării asistenței medicale de urgență, starea pacientului s-a înrăutățit, la acesta a survenit stoparea activității cardiace și respiratorii. Echipa de ambulanță a început imediat resuscitarea cardio-pulmonară și cerebrală, aplicând un protocol extins de măsuri de resuscitare și un tratament specific pentru șocul anafilactic.

Aproximativ după 20 de minute de măsuri intensive de resuscitare, activitatea cardiacă și respirația pacientului au fost restabilite. După aceea, bărbatul a fost transportat în condiții cât mai sigure, sub control continuu al funcțiilor vitale, la Spitalul raional din Soroca, pentru continuarea tratamentului de specialitate.

Șocul anafilactic este o stare de urgență, care necesită ajutor medical imediat. În absența unui tratament prompt, reacția alergică provoacă o eliberare masivă de substanțe inflamatorii în organism, ceea ce duce la scăderea bruscă a tensiunii arteriale, la edemul căilor respiratorii, la tulburări grave de respirație și la afectarea irigării cu sânge a organelor vitale. O astfel de stare se dezvoltă rapid și, în doar câteva minute, poate duce la stoparea inimii și a respirației.