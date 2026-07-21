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zdg.md logozdg
21 Iulie 2026, 14:18
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Un bărbat din Chișinăului, cercetat într-un dosar pentru trafic de influență

Un bărbat din Chișinău este cercetat de procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție într-un dosar de trafic de influență.

Un bărbat din Chișinăului, cercetat într-un dosar pentru trafic de influență.
Un bărbat din Chișinăului, cercetat într-un dosar pentru trafic de influență.

Acesta i-ar fi promis unui alt bărbat că-l poate ajuta să scape de un dosar penal pornit pentru conducerea vehiculului în stare de ebrietate, în schimbul unor mijloace bănești ilicite, conform unui comunicat de presă, transmite zdg.md.

Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra persoanelor cu demnitate publică din cadrul unei judecătorii (judecători, n.r.) care urmau să examineze cauza penală a denunțătorului și că i-ar putea determina pe aceștia să pronunțe o decizie de achitare. Pentru soluționarea cazului, bărbatul ar fi pretins și primit șase mii de euro.

„În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul bănuitului, au fost ridicate materiale importante pentru cauza penală. Bărbatul este cercetat în stare de libertate”, se arată în comunicat. 

Sursă
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