Un bărbat, condamnat pentru o crimă comisă acum 30 de ani: A bătut până la moarte o tânără.

În Moldova, o instanță a pronunțat o sentință de condamnare împotriva unui bărbat de 47 de ani care, timp de aproape 30 de ani, a fugit de justiție sub un alt nume.

Potrivit Procuraturii Hâncești, bărbatul a fost recunoscut vinovat de omor comis cu o deosebită cruzime și de utilizarea de documente false, fiind condamnat la 12 ani de închisoare cu regim închis, scrie rupor.md.

Infracțiunea a fost comisă pe 7 septembrie 1996 într-una din localitățile din centrul Moldovei. Potrivit anchetei, condamnatul, care la acea vreme avea 17 ani, se afla într-un club de noapte și a primit un refuz din partea unei fete de 16 ani privind o relație romantică. Ulterior, el a lovit-o, a scos-o afară și a continuat să o bată cu mâinile și picioarele. Minora a încercat să fugă de atacator, dar acesta a ajuns-o din urmă și i-a provocat răni grave, în urma cărora fata a decedat.

Pentru a evita urmărirea penală, în același an 1996 adolescentul, împreună cu complicii săi, a falsificat un certificat de naștere pe numele altei persoane. Pe baza acestui document fals a obținut oficial, la autoritățile de stat, un nou act de identitate și pașaport internațional cu date străine, după care a părăsit rapid teritoriul Moldovei.

Instituția subliniază că acest caz demonstrează că organele de drept continuă să caute și să tragă la răspundere infractorii, indiferent de câți ani au trecut de la săvârșirea faptei.