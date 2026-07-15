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Infotag.md logoInfotag
15 Iulie 2026, 20:56
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Un bărbat, condamnat la 15 ani de închisoare pentru proxenetism, răpire și viol

Judecătoria Chișinău l-a condamnat pe cetățeanul Republicii Moldova Vladimir Gherman la 15 ani de închisoare, recunoscându-l vinovat de proxenetism, răpire, jaf, viol și constrângerea victimei să depună mărturii false.

Un bărbat, condamnat la 15 ani de închisoare pentru proxenetism, răpire și viol.
Un bărbat, condamnat la 15 ani de închisoare pentru proxenetism, răpire și viol.

Potrivit anchetei, bărbatul, împreună cu concubina sa, a forțat o femeie să se prostitueze, a răpit-o, a dus-o în pădurea de lângă Sângerei, unde a comis un act de violență sexuală și a amenințat-o cu moartea, transmite infotag.md.

Ulterior, victima a fost intimidată, fiind amenințată că i se va face rău copilului său minor, dacă va apela la Poliție.

Inculpatul și-a recunoscut pe deplin vina. Concubina sa este, de asemenea, acuzată într-un dosar separat pentru proxenetism.

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