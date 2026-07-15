Un bărbat, condamnat la 15 ani de închisoare pentru proxenetism, răpire și viol.

Judecătoria Chișinău l-a condamnat pe cetățeanul Republicii Moldova Vladimir Gherman la 15 ani de închisoare, recunoscându-l vinovat de proxenetism, răpire, jaf, viol și constrângerea victimei să depună mărturii false.

Potrivit anchetei, bărbatul, împreună cu concubina sa, a forțat o femeie să se prostitueze, a răpit-o, a dus-o în pădurea de lângă Sângerei, unde a comis un act de violență sexuală și a amenințat-o cu moartea, transmite infotag.md.

Ulterior, victima a fost intimidată, fiind amenințată că i se va face rău copilului său minor, dacă va apela la Poliție.

Inculpatul și-a recunoscut pe deplin vina. Concubina sa este, de asemenea, acuzată într-un dosar separat pentru proxenetism.