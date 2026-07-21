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rupor.md logorupor
21 Iulie 2026, 18:27
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Un bărbat, amendat cu aproape 8.000 de lei pentru tăierea a șapte copaci la Ocnița

În raionul Ocnița a fost descoperită tăierea ilegală a șapte copaci, în valoare totală de 7.600 de lei. Despre aceasta informează Inspectoratul pentru Protecția Mediului.

Un bărbat, amendat cu aproape 8.000 de lei pentru tăierea a șapte copaci la Ocnița.
Un bărbat, amendat cu aproape 8.000 de lei pentru tăierea a șapte copaci la Ocnița.

Încălcarea a fost descoperită în timpul unor raiduri în pădure la Otaci (sectorul 26B al pădurii „Munteanu”). Au fost tăiați ilegal doi frasini și cinci cireși, cu diametrul trunchiurilor între 22 și 38 centimetri. Volumul lemnului tăiat ilegal a fost de 2,202 metri cubi, transmite rupor.md.

Inspectorii au întocmit un proces-verbal pentru încălcarea legii. Persoana responsabilă a achitat integral amenda stabilită în termenul prevăzut și a compensat complet daunele aduse mediului înconjurător.

Instituția a reamintit că tăierea ilegală a copacilor reprezintă o încălcare gravă a legii, iar verificările și monitorizarea fondului forestier vor continua în toate raioanele țării.

Un bărbat, amendat cu aproape 8.000 de lei pentru tăierea a șapte copaci la Ocnița

Un bărbat, amendat cu aproape 8.000 de lei pentru tăierea a șapte copaci la Ocnița

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rupor.md logorupor
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